Мнение «аналитика»: О важном изменении в поведении Путина… И это говорит о многом?

Вот протокольное фото с саммита ШОС в Астане. Сдаётся мне, многие увидят в нём лишь явное «унижение» российского лидера Владимира Путина. Мол, посмотрите, насколько он ниже ростом всех остальных. Даже тех, кто в заднем ряду. И это, дескать, является квинтэссенцией нынешнего унижения России, наглухо завязшей сами-знаете-где. И в чём.

Но это большинство не видит главного. Можно даже сказать, судьбоносного.

Чем на снимке Владимир #Путин отличается от всех остальных?

Нет, не ростом. Просто посмотрите, люди, на его руки. В отличие от прочих собравшихся, они сжаты в кулаки. Сравните с тем, насколько расслаблен на фото китайский председатель Си Цзиньпин. Да и казах Касым-Жомарт Токаев тоже, хоть и косит глазом в сторону России.

Такие сжатые кулаки — не просто следствие нервного перенапряжения. Это неврологический симптом. Признак церебральных нарушений. Конкретный #диагноз по фото ставить сложно, да и не нужно, хотя лейб-врачи его знают. Скорее всего, знает и сам пациент.

А это ведь и правда многое объясняет?

—