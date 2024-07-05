 

Мнение «аналитика»: О важном изменении в поведении Путина… И это говорит о многом?

05.07.2024, 5:57, Разное
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Вот протокольное фото с саммита ШОС в Астане. Сдаётся мне, многие увидят в нём лишь явное «унижение» российского лидера Владимира Путина. Мол, посмотрите, насколько он ниже ростом всех остальных. Даже тех, кто в заднем ряду. И это, дескать, является квинтэссенцией нынешнего унижения России, наглухо завязшей сами-знаете-где. И в чём.

Но это большинство не видит главного. Можно даже сказать, судьбоносного.

Чем на снимке Владимир #Путин отличается от всех остальных?

Нет, не ростом. Просто посмотрите, люди, на его руки. В отличие от прочих собравшихся, они сжаты в кулаки. Сравните с тем, насколько расслаблен на фото китайский председатель Си Цзиньпин. Да и казах Касым-Жомарт Токаев тоже, хоть и косит глазом в сторону России.

Такие сжатые кулаки — не просто следствие нервного перенапряжения. Это неврологический симптом. Признак церебральных нарушений. Конкретный #диагноз по фото ставить сложно, да и не нужно, хотя лейб-врачи его знают. Скорее всего, знает и сам пациент.

А это ведь и правда многое объясняет?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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