Экс-аналитик ЦРУ – Трамп может вынудить Зеленского к переговорам, если успеет до переворота

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Если Дональд Трамп победит на выборах, у него появятся рычаги воздействия, чтобы подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, рассуждает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью подкасту Deep Dive. Проблема в том, что Владимира Зеленского могут свергнуть раньше, отмечает Джонсон.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке, ведущий подкаста: На днях я беседовал с людьми, которые говорили, что он, Зеленский, испытывает такое давление сразу по многим направлениям, что ему практически некуда деться. Потому что, по-видимому, националисты в его стране заявили: «Только заикнись о мирном урегулировании, мы тебя убьём». Или: «Тебя свергнут».

Если он продолжит идти по этому пути, он приведёт свою страну к военному поражению. Итак, он не может выступать за мирное урегулирование, приходится выступать за войну. Но если он за войну, это значит, что они проиграют. И так далее. Практически в каком бы направлении он ни пошёл, его жизнь в опасности. Вы могли бы прокомментировать, какую роль играет этот факт? Или есть другое объяснение его поведению?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Эта такая же психологическая реакция, как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооружённый бандит. Люди реагируют по-разному. Некоторые впадают в ступор и ничего не делают, некоторые сразу убегают, некоторые предпочитают драться. И Зеленский пытается решить, что ему делать.

Но вот что его ждёт, если изберут Трампа. Я думаю, Трамп действительно может положить этому конец во время переходного периода, то есть после выборов и до инаугурации. Потому что он даст понять Зеленскому и украинцам: «Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, вам полностью перекроют (финансирование. — ИноТВ). И если ты заставишь меня ждать до 20 января, чтобы найти способ мирного урегулирования, условия для тебя будут гораздо хуже. До этого мы готовы рассмотреть вопрос о предоставлении политического убежища в США. Эта недвижимость, которую ты вроде бы купил в Виро-Бич, штат Флорида, — мы позволим тебе жить и тусоваться там. Но если ты не сделаешь этого до 20 января, тебе здесь будут не рады. Дверь закроется, решай свои проблемы сам. Удачи».

У Трампа есть рычаги влияния. Не удивлюсь, если он воспользуется ими подобным образом. И тогда Зеленский очнётся и поймёт: «Так, он навёл на меня пушку, и мне придётся расстаться с кошельком». И он с радостью расстанется с кошельком, лишь бы не расстаться с жизнью. Не думаю, что он самоубийца.

Но мы уже видели, вчера или позавчера у них была третья попытка переворота. То есть не то чтобы попытку переворота приходилось ждать: они прямо в очередь выстраиваются! Это будет соревнование переворотов.



Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.