 

WION – на всеобщих выборах в Британии ждут победы лейбористов

05.07.2024, 4:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После неожиданного призыва премьер-министра Великобритании Сунака провести выборы на шесть месяцев раньше, в стране прошло первое общенациональное собрание с 2019 года. Ожидается, что в этот раз победит партия лейбористов, которые последний раз были у власти почти 15 лет назад, пишет WION.

Британцы проголосовали на всеобщих выборах, которые, как ожидается, приведут Лейбористскую партию к власти. Это может положить конец почти 15 годам правления консерваторов. Британцы отреагировали на выборы, проголосовав на избирательных участках. 

МАРК БЕВИНГТОН, бухгалтер: Я думаю, что менять правительства — это здоровый метод. И, независимо от ваших политических убеждений, тот факт, что у нового правительства будет возможность подумать в оппозиции о том, что они хотят делать, и не подвергаться давлению со стороны всего правительства изо дня в день, — я считаю положительным в этом отношении. 

ДЖОШ КУПЕР, менеджер фитнес-клуба: Я думаю, важно высказать своё мнение. Очевидно, что правительство наделено большими полномочиями, у них есть много различных рычагов и других мер, которые могут повлиять на вашу жизнь. Так что высказывайте своё мнение, с чем вы согласны, с чем нет или делайте свой вклад в избрание того, кто принимает эти решения. Я думаю, это действительно важно. 

Это первое общенациональное голосование в стране с тех пор, как Борис Джонсон одержал убедительную победу для тори в 2019 году. Голосование последовало за неожиданным призывом премьер-министра Риши Сунака провести выборы на шесть месяцев раньше, чем требовалось. 

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.  


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