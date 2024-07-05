Рупор кремлевской пропаганды: Был размещен символ в виде глаза
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Яркий пример бюрократического маразма.
Кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ осудили (https://t.me/pravda_gazeta/6214) на 10 суток ареста за сарказм по поводу "невинных жертв сталинского режима".
Углядеть в этом пропаганду нацизма можно было исключительно в сильном подпитии. Но это уже далеко не первый пример такого рода.
С тем же успехом можно сажать за шутки типа "Кровавый диктатор Сталин довел до самоубийства австрийского художника" и т.п.
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Источник: Colonel Cassad
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