 

Рупор кремлевской пропаганды: Был размещен символ в виде глаза

05.07.2024, 4:39, Разное
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Яркий пример бюрократического маразма.

Кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ осудили (https://t.me/pravda_gazeta/6214) на 10 суток ареста за сарказм по поводу "невинных жертв сталинского режима".
Углядеть в этом пропаганду нацизма можно было исключительно в сильном подпитии. Но это уже далеко не первый пример такого рода.
С тем же успехом можно сажать за шутки типа "Кровавый диктатор Сталин довел до самоубийства австрийского художника" и т.п.

Источник: Colonel Cassad


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