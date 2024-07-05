 

Мнение «аналитика»: О страхе поражения… Зеленский начал что-то подозревать?

05.07.2024, 4:03, Разное
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Украинский лидер Владимир #Зеленский, как ни крути, за последние годы проявил себя как сильный боец информационного фронта. Во многом благодаря ему так много получила #Украина от спонсоров. Гораздо больше, чем те готовы были давать изначально.

Но — ничто не вечно. И сейчас происходит нечто необычное.

Красивая #сенсация не продержалась и дня.

Такое ощущение, будто Владимир Зеленский сначала согласился на интервью, а потом его люди поняли, что будет только хуже. В том смысле, что потом Такер Карлсон скажет что-то нелицеприятное. Или тоже назовёт «идиотом». Или ещё что.

В общем, неужели Владимир Зеленский испугался, что в интервью с американцем он покажется «хуже Путина»?

И только поэтому он — слился?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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