Евро 2024: Агент Мораты провёл переговоры с итальянским топ-клубом

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората стал ближе к возвращению в Италию.

В прошлом месяце появились известия о возможном возвращении испанца в «Ювентус», но сделка так и не состоялась. Теперь на 31-летнего игрока нацелился другой клуб Серии А – «Милан». Согласно заявлениям инсайдера Николо Скиры, вечером четверга между агентом форварда и представителями «россонери» состоялись «позитивные» переговоры. Итальянский гранд предложил футболисту «матрасников» контракт, рассчитанный до 2027 года.

В договоре Альваро Мораты с «Атлетико» прописан пункт отступных на сумму в 12 млн евро.