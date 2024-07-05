Мнение «аналитика»: О плане Путина… Когда же он долбанёт?

Главным итогом саммита ШОС, который завершился в Астане, стала легализация в информационном поле такой щекотливой темы, как ядерный удар по Украине. При этом инициировашая её #Беларусь стала официальным членом Организации. Ну и разумеется, под эту сурдинку гости саммита много рассуждали о «мирных планах».

Но вопрос остался…

Он буквально у всех на устах.

Когда же закончатся все эти «красные линии» и начнётся наконец-то реальное дело, под которое даже подобрана соответствующая «прокси»?

И тут вот что показательно.

Общественное мнение потихоньку смещается к простому, эффективному и очевидно неправильному решению. Да, большинство пока ещё против или скорее против. Даже в группе «стариков», где оно уже не абсолютно (менее 50% противников). Но за два года этих самых оппонентов в среднем стало на четыре процентных пункта меньше.

И, вероятно, Владимир #Путин просто ждёт, когда «не абсолютное» большинство противников решительного удара возникнет в остальных возрастных группах. Вот тогда он как «президент-выразитель воли народа» решится распечатать ядерный чемоданчик. Если только нынешний #кризис не закончится раньше.

Успеют ли посредники, которых всё больше, выполнить свою работу и получить хоть какой-то результат?

Или — «наш» всё-таки долбанёт?

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