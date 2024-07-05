 

Немецкий политолог – Европе грозит гибель, если всё останется так, как есть

05.07.2024, 2:49, Новости дня
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Демократия по всему миру переживает тяжёлые времена: в США положение Джо Байдена шатко, в европейских странах на передний план выходят правые силы. В связи с этим политолог Даниэла Шварцер в интервью ZDF предостерегает о том, что Европе действительно грозит гибель, если всё останется так, как есть. Сейчас ЕС переживает переломный момент, который определит его будущее.


AP

Положение президента США Джо Байдена шатко. Во Франции президент Эммануэль Макрон допустил просчёт, назначив новые выборы. Националисты и правые популисты у власти в Вашингтоне и Париже — ужас для Европы, для Украины и для Германии, предостерегает политолог и эксперт по внешней политике Даниэла Шварцер в интервью ZDF.

По её словам, необходимо понять причины, по которым многие люди поддерживают партии, выступающие за авторитарные и ксенофобские позиции, сотрудничающие с Россией и стремящиеся ослабить ЕС, несмотря на то, что Москва участвует в украинском конфликте и подрывает европейский порядок безопасности.

Опросы показывают, что многие из тех, кто голосовал за Национальное объединение во Франции или за АдГ в Германии, испытывают чувство разобщённости. Во Франции многие избиратели в сельских районах также обеспокоены отсутствием транспортной инфраструктуры и закрытием школ или общественных учреждений в небольших населённых пунктах. Поэтому Европе необходимо и дальше развивать демократию, чтобы укрепить чувство участия и справедливости, особенно в период реформ и перемен.

Если Франция не справится с ролью конструктивного партнёра, ответственность Германии возрастёт. С точки зрения Брюсселя, переговоры с Берлином в последние годы часто были трудными, в том числе из-за различий в позициях правящей коалиции Германии, и крупные инициативы так и не были реализованы. Однако сейчас Европа переживает исторический переломный момент. «Евросоюз, как выразился Макрон, действительно может погибнуть. Если всё останется как есть, он не сможет выжить», — предостерегает Шварцер.

В случае с Китаем и США Европа имеет дело с двумя крупными игроками, которые одновременно являются и конкурентами, и партнёрами. В Китае государство играет очень сильную роль, и Европа испытывает на себе конкурентное давление китайских товаров. США также проводят очень активную промышленную политику, и хотя они являются партнёром Европы по НАТО, сотрудничество по многим экономическим вопросам, связанным с безопасностью, развито недостаточно.


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