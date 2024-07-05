 

Евро 2024: Нагельсманн оценил способности Ямаля

05.07.2024, 2:40, Новости дня
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос об одной из самых обсуждаемых фигур Евро-2024 – Ламине Ямале.

16-летний вингер продолжает удивлять футбольную общественность своей игрой. Представитель «Барселоны» вышел в стартовом составе сборной Испании в трёх из четырёх матчей на чемпионате Европы, отметившись двумя результативными передачами.

«Ямаль – большой талант. Он был стабилен в прошедшем сезоне, на что способны немногие в его возрасте, но теперь перед ним стоит задача поддерживать этот уровень на протяжении долгих лет. 

Он очень хорош один в один. Против него трудно защищаться, так как он непредсказуем: может и смещаться в центр, и уходить на фланг, хорошо владеет обеими ногами», – цитирует Barca Universal Нагельсманна.


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