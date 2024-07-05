 

AC – более 60 экспертов подписали письмо с призывом не принимать Украину в НАТО

05.07.2024, 1:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Более 60 западных экспертов в области внешней политики подписали открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине приглашение в альянс перед саммитом блока, пишет The American Conservative. Политики, учёные и аналитики заявляют, что этот шаг опасен для США и всего альянса, а также настаивают на том, что для установления мира на Украине ни о каком членстве Киева в НАТО не должно идти и речи.


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Более 60 западных учёных и экспертов подписали письмо с призывом к НАТО не предпринимать шаги по принятию Украины в альянс на предстоящем саммите, пишет The American Conservative. 

В письме говорится, что включение Украины в НАТО даст Киеву такую гарантию безопасности, которая в итоге может привести к третьей мировой войне и обяжет США воевать с Россией в любом будущем российско-украинском конфликте. По словам аналитиков, членство Украины в альянсе «уменьшит безопасность США и союзников по НАТО, подвергнув всех значительному риску». 

Кроме того, в письме экспертов утверждается, что именно расширение НАТО и желание включить Украину в альянс стали основными мотивами для начала конфликта. Авторы подчёркивают: чем быстрее будет снят вопрос о членстве Украины, тем быстрее установится мир. 

Письмо подписали представители разных сфер, от политиков до учёных, в том числе бывший сенатор Джим Уэбб, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер, старший научный сотрудник фонда Карнеги Стивен Вертхайм и другие.


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