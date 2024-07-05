Newsweek – россияне богатеют, несмотря на санкции и украинский конфликт

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По результатам нового отчёта Всемирного банка, РФ была переведена в список стран с высоким уровнем дохода. Как отмечает Newsweek, тот факт, что русские становятся богаче вопреки санкциям и военному конфликту, доказывает, что все попытки Запада уничтожить экономику и ВПК РФ потерпели «жалкое фиаско».



АР

Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и участие страны в дорогостоящем военном конфликте. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на новые данные аналитиков.

В начале недели Всемирный банк опубликовал обновлённый отчёт об уровне доходов в мире за 2023 год. РФ была переведена экономистами из категории стран с доходами выше среднего в категорию стран с высокими доходами.

Как отмечают западные аналитики, этот факт чётко доказывает, что антироссийские санкции не оказали совершенно никакого эффекта ни на военные усилия Москвы, ни на её экономику. «Почти все факты сейчас указывают на то, что западные санкции потерпели жалкое фиаско», — заявил изданию британский профессор международных отношений Филипп Канклифф.

Более того, по его словам, санкции даже принесли РФ определённую пользу. Усилия Запада по ограничению мировой торговли Москвы «на самом деле помогли стимулировать российскую промышленность и заставили российское государство стать более самодостаточным, освоить новые рынки и создать новые цепочки поставок».