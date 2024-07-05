 

Рупор кремлевской пропаганды: Приехал на танке за российским гражданством

05.07.2024, 0:50, Разное
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Танкист ВСУ Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России через линию фронта получил российский паспорт став гражданином России.

Максим сделал правильный выбор. Пример для других ВСУшников, которые не хотят умирать за шайку кокаинового фюрера – вызывайте "Волгу" и переходите на сторону российской армии. Так вы сохраните свои жизни и ускорите завершение войны.

Источник: Colonel Cassad


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