Рупор кремлевской пропаганды: Приехал на танке за российским гражданством

Танкист ВСУ Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России через линию фронта получил российский паспорт став гражданином России.

Максим сделал правильный выбор. Пример для других ВСУшников, которые не хотят умирать за шайку кокаинового фюрера – вызывайте "Волгу" и переходите на сторону российской армии. Так вы сохраните свои жизни и ускорите завершение войны.

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