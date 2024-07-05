 

Евро 2024: «ПСЖ» продаст Маркиньоса, если получит выгодное предложение

05.07.2024, 0:44, Новости дня
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Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос может перебраться в «Аль-Иттихад».

Информация об интересе саудовского клуба к капитану парижан появилась в четверг. По данным журналиста Бена Джейкобса, «ПСЖ» предпочитает сохранить бразильца, поскольку тому по-прежнему отводится важная роль в команде. При этом, как утверждает источник, гранд Лиги 1 всё-таки допускает продажу 30-летнего игрока – сделка вполне может состояться, если поступит выгодное трансферное предложение.

В мае прошлого года Маркиньос заключил с «ПСЖ» новый контракт, рассчитанный до 2028 года. Стоимость футболиста, по версии портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро.


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