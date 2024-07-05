 

ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме “Собачье сердце”

05.07.2024, 0:35, Новости дня
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Премьера картины Владимира Бортко “Собачье сердце” состоялась в 1988 году. Лента сразу полюбилась зрителям Союза – актерским составом, съемкой в сепии “под старину”, образностью и афористичностью. Лента была отмечена призами в Италии, Польше, Болгарии. А через два года после выхода режиссеру и исполнителю главной роли Евгению Евстигнееву вручили Госпремию. И кинофильм вошел в “Золотой фонд” отечественной культуры.

Фильм давно разошелся на цитаты и ушел в народ. Его можно смотреть с любого места и каждый раз улыбаться. Мы предлагаем вам пройти тест и вспомнить эту замечательную ленту, ее героев и ситуации. Уверены, вопросы не составят труда для настоящих знатоков жизни Шарикова!


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