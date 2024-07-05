Мнение: Госдума в ошейнике

Ну а избрание депутатом Государственной Думы или Совета Федерации будет теперь сопряжено с ограничением его гражданских прав – тех, о которых говорится в статье 27 смешной брошюры под названием “Конституция РФ”. Грех не привести ее полностью:

Статья 27. 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Депутатов же стреножили: теперь при желании куда-то выехать, им придется обращаться к начальству за разрешением, а начальство еще подумает – выпускать или нет. А если депутат проявит строптивость и все-таки поедет – его просто мигом… расстреляют лишат мандата. Был депутат – да весь вышел.

Опять же – народ злорадно хлопает в ладоши, еще больше сплачивается вокруг обожаемого нацлидера. “Уели начальство! Одно начальство уело другое!” Простое холопье счастье.

Хотя, если буквально, то уели прежде всего сам народ – правда, в совершенно ему чуждой и непонятной ипостаси “избиратель”. Получается ведь, что люди избрали своего представителя “во власть”, принимать ради них хорошие законы и не голосовать за плохие (депутат буквально ведь так и называется – народный представитель), а этого “представителя” можно, оказывается, вот так, пинком под зад, просто выставить из “законодательного органа” на мороз, причем решением каких-то чиновников.

Интересно, скажет ли очередной “депутат Госдумы”, когда его с ноги отправят за порог “элитного здания ГД”, что “сейчас в моем лице получили пендаль от власти все 500 тысяч жителей моего округа, которых я имею честь представлять”? Не скажет.

А в начале, в конце 80х – начале 90х, депутаты так говорили. Какое-то у них было достоинство, что ли… Сейчас с достоинством стало туго, да и избиратели привыкли к пинкам со всех сторон – воспринимают как должное.