 

Евро 2024: Нойер рассказал, что думает о Ямале

04.07.2024, 23:35, Новости дня
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Голкипер сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер высказался об успехах 16-летнего Ламина Ямаля.

Юный вингер провёл сезон в качестве основного игрока в «Барселоне», но на этом не остановился: на Евро-2024 он играет ключевую роль в сборной Испании, уже вышедшей в четвертьфинал.

«В футболе больше нет возрастных рамок. Мы наблюдали подобное с Джамалом Мусиалой. Когда он попал в первую команду, мы не знали, может ли он водить машину, или ему придётся пользоваться общественным транспортом», – заявил 38-летний вратарь на пресс-конференции перед матчем с Испанией.

Поединок сборных Германии и Испании состоится 5 июля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.


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