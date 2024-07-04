Мнение: Круто вверх!

А Набиуллина сегодня анонсировала повышение ключевой ставки уже до 20%. Ничего себе. Уважаю Набиуллину. Она, чувствую, и 30 сделает – рука не дрогнет. Железная женщина – мечта поэта.

Но что же у них с финансами-то происходит, мама дорогая? 20% – ключевая ставка! Поправьте меня – но по-моему, такого даже в 90е не было. Это уже целиной пошли.