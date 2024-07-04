 

Мнение: Круто вверх!

04.07.2024, 23:20, Разное
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А Набиуллина сегодня анонсировала повышение ключевой ставки уже до 20%. Ничего себе. Уважаю Набиуллину. Она, чувствую, и 30 сделает – рука не дрогнет. Железная женщина – мечта поэта.
Но что же у них с финансами-то происходит, мама дорогая? 20% – ключевая ставка! Поправьте меня – но по-моему, такого даже в 90е не было. Это уже целиной пошли.

Источник: Размышления вольного социолога


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