Рупор кремлевской пропаганды: Про курдак

Относительно споров про курдак из баранины в посту про меню саммита ШОС.

Курдак это картошка, баранина, лук, немного зелени и помидор по желанию.

Если мясо без картошки, то это называется "Черный курдак", а если с картошкой, то "Белый курдак". Обычно с картошкой, но когда ездили в Семеновское и Григорьевское ущелье, там в кафешке у реки предлагали именно "Черный курдак".

И тот и другой – очень вкусный. Когда в Киргизии бывал, там он практически в любом ресторане или столовой есть. Да и в целом, там баранина сильно распространена.

Внезапная кулинарная страничка на "Рупор Тоталитарной Пропаганды".

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