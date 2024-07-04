Рупор кремлевской пропаганды: Про курдак
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Относительно споров про курдак из баранины в посту про меню саммита ШОС.
Курдак это картошка, баранина, лук, немного зелени и помидор по желанию.
Если мясо без картошки, то это называется "Черный курдак", а если с картошкой, то "Белый курдак". Обычно с картошкой, но когда ездили в Семеновское и Григорьевское ущелье, там в кафешке у реки предлагали именно "Черный курдак".
И тот и другой – очень вкусный. Когда в Киргизии бывал, там он практически в любом ресторане или столовой есть. Да и в целом, там баранина сильно распространена.
Внезапная кулинарная страничка на "Рупор Тоталитарной Пропаганды".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет