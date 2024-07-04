 

Евро 2024: Стало известно, за какую сумму «Бенфика» готова вернуть Фелиша

04.07.2024, 21:43, Новости дня
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может вернуться в «Бенфику».

Португалец вернулся в расположение «матрасников» после аренды в «Барселоне», но не планирует продолжать выступления за «Атлетико». По информации журналиста Данкана Кастлза, «Бенфика», ранее выразившая заинтересованность в возвращении Фелиша, предложила за трансфер форварда около 32,5 млн евро.

Напомним, что в 2019 году «Атлетико» купил Жоау Фелиша у той же «Бенфики» за рекордные для себя 127 млн евро. Текущая стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, а его контракт с мадридцами рассчитан до 2029 года.


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