Выпущен рабочий эмулятор PlayStation 4 для ПК

Пользователям ПК стала доступна рабочая версия эмулятора PlayStation 4 под названием shadPS4. В отличие от предшественников, данный эмулятор отличается возможностью запуска 3D-игр, включая One Piece, которая уже доступна для воспроизведения с некоторыми графическими недочетами.

Это значительный прорыв в области эмуляции, поскольку предыдущие эмуляторы не позволяли запускать полноценные 3D-проекты. ShadPS4 также поддерживает загрузку таких игр, как Persona 5 и Resident Evil: Origins Collection.

В ближайшем будущем возможности эмулятора вряд ли позволят запускать требовательные эксклюзивные игры с PlayStation 4, однако его дальнейшее развитие и усовершенствование может предоставить пользователям ПК доступ к сложным консольным играм.

Эмулятор shadPS4 распространяется бесплатно. Полный список совместимых игр и системные требования для ресурсоемких проектов не разглашаются.