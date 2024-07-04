В США представили новый малозаметный беспилотник

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило новый гибридный электрический дрон XRQ-73 в рамках программы демонстрации установок типа SHEPARD. Об этом пишет издание New Atlas.

XRQ-73 является частью серии X-самолетов, которые были разработаны по различным принципам полета. Этот беспилотник с электрической силовой установкой предназначен для долговременной эксплуатации и обладает высокой степенью скрытности, что делает его наиболее подходящим для выполнения разведывательных миссий.

Разработанный консорциумом во главе с Northrop Grumman, XRQ-73 представляет собой улучшенную версию дрона Great Horned Owl (GHO), созданного в рамках программы перспективных исследований Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA). Отличием XRQ-73 от GHO является то, что он относится к Группе 3, максимальная взлетная масса которого составляет 567 кг, а максимальная скорость достигает 463 км/ч. Кроме того, конструкция летающего крыла XRQ-73 является более обтекаемой, а его электродвигатели расположены внутри фюзеляжа, а не на четырех стойках, установленных в задней части самолета.

Цель нового проекта X-самолета — как можно быстрее довести технологию GHO до зрелости и ввести ее в эксплуатацию в течение 20 месяцев. Менеджер программы SHEPARD Стив Комадина заявил, что идея программы DARPA X-prime заключается в использовании новейших технологий и снижении рисков интеграции на системном уровне, чтобы быстро разработать новый проект долговременного летательного аппарата, пригодного для практического применения.