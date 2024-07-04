 

Доставщики еды начнут фотографировать документы клиентов для выявления лиц, живущих не по адресу регистрации

04.07.2024, 19:33, Разное
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С 1 сентября 2024 года запускается пилотный эксперимент, в рамках которого доставщиков еды в Екатеринбурге обяжут фотографировать документы лица, забирающего заказ.

Если опыт признают успешным, его распространят на всю Россию, а также на все службы доставки.

Курьер должен будет загрузить в специальное приложение снимок паспорта или заменяющего его документа в открытом и читаемом виде. Специальный программный комплекс на основе нейросети распознает информацию, после чего в приложении появится уведомление о том, что заказ можно отдать. Если ПО не сможет прочитать паспорт, придётся сделать ещё один снимок. Другие типы документов обрабатываются операторами вручную, это занимает от 5 до 30 минут.

Цель эксперимента – централизованно обработать поступившую информацию и выявить случаи проживания россиян не по месту регистрации. Списки тех лиц, которые часто встречают курьеров по чужим адресам, передадут участковым для проверки информации и составления протоколов. Если протокол был составлен в отсутствие его фигуранта, уведомление о штрафе придёт через систему госуслуг, а оспорить его можно будет, обратившись в суд.

Региональные власти говорят, что нововведение позволит также выявлять лиц, скрывающихся от правосудия, и установить реальное место работы отдельных горожан, трудоустроенных без оформления всех требуемых документов. С помощью анализа информации от курьеров можно выявить нигде не работающих граждан, фрилансеров и прочий «требующий внимания контингент».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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