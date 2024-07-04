Мнение: Китайцы сбрасывают госдолг США, последствия блокировки Суэца и рост поставок нефти в Китай

1. В Китае без особого энтузиазма ожидают переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Трамп настроен строго антикитайски, при этом он в своё президентство перевёл торговую войну с Китаем на новый уровень. Эта война, связанная со введением таможенных пошлин против китайского экспорта и санкций против китайских компаний, продолжилась и в президентство Байдена. Чтобы не получить чрезмерных убытков, китайцы готовятся к возвращению Дональда Трампа в Белый дом уже сейчас (ссылка):



Между тем Китай рекордными темпами избавляется от казначейских облигаций США. В первом квартале 2024 года страна продала рекордное количество трежерис, сократив активы до $767,4 млрд в марте.

По мнению Bloomberg, падение доли Китая в американских облигациях произошло после того, как бывший заместитель директора МВФ Десмонд Лахман предупредил, что назревает новая торговая война между двумя крупнейшими экономиками.

Обратите внимание: Китай, в отличие от России в 2021, достоверно знает, что США не боятся уже испортить репутацию, конфискуя чужие активы. Несмотря на это, Китай всё ещё держит в облигациях США весьма существенную даже для Китая сумму.

2. Из-за блокировки йеменскими хуситами Красного моря страдают не только Израиль с Европой и США, но и страны Азии. Хотя азиатские корабли не подвергаются атакам, однако общая стоимость морских перевозок всё же возросла из-за дефицита портовых мощностей и контейнеров (ссылка):



Компания AP Moller-Maersk A/S, лидер мировой торговли, заявила, что мировые линии поставок пострадали сильнее, чем ожидалось ранее, из-за волнового эффекта, вызванного перегруженностью Красного моря. <…>

По оценкам Bloomberg Intelligence, из-за сбоев транзит контейнерных линий через Суэцкий канал сократился примерно на 80%. В понедельник Maersk заявила, что она также видит признаки дальнейшей перегруженности портов, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, что приводит к резкому росту ставок.

Растёт также стоимость морских и железнодорожных перевозок между Китаем и Россией. Здесь рост цен вызван резким увеличением объёмов российско-китайской торговли за последние два года (ссылка):

Пустые контейнеры в Китае, крупнейшем экспортере потребительских товаров, подошли к концу. К этому привел конфликт в Красном море, а также рост импорта в Европу и Россию, не сопровождающийся увеличением контейнерного экспорта, пишет Ъ. В результате стоимость аренды контейнеров резко подскочила, найти свободную тару на июнь почти невозможно, а ее производители забиты заказами.

В Китае дефицит стал постоянным, хотя там ежегодно производится до 3 млн единиц различных контейнеров, страна отправляет больше товаров, чем получает со всего мира. По данным SOTA Logistic, Китай имеет нулевой баланс в контейнерной торговле только с Францией, Германией, Японией, Южной Кореей, Тайванем и Вьетнамом.

С начала года спотовые ставки на перевозки удвоились, только в мае они подорожали на 50%, и участники рынка ожидают дальнейшего роста цен.

С начала мая тарифы на железнодорожную доставку из Китая в РФ выросли на 10%, до $5,9–6,3 тыс. за 40-футовый контейнер. По мнению экспертов, на стоимость железнодорожного импорта из Китая в Россию также повлияло увеличение в мае ставки на железнодорожный тариф со стороны Казахстана на $430–500.

Средняя стоимость морской доставки из КНР в Россию с начала мая выросла на 30% и более, до $1,9–2,1 тыс. за 20-футовый контейнер и до $2,5–3 тыс.— за 40-футовый.

3. С танкерами и трубопроводами дела обстоят лучше. Россия продолжает уверенно наращивать поставки нефти в Китай (ссылка):

Объём поставок нефти из России в Китай в январе – мае увеличился на 11% в годовом исчислении, до 46,7 млн тонн. РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Китай, следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

Стоимость поставок составила $27,8 млрд, что на 21% больше по сравнению с январем – маем прошлого года. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР.

Второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай занимает Саудовская Аравия (33,6 млн тонн за $21,1 млрд), третье – Ирак (26,2 млн тонн за $15,6 млрд).

Повторю ещё раз, США сделали России королевский подарок, подтолкнув наших нефтяников к созданию огромного танкерного флота. Собственный танкерный флот хорош со всех сторон: и с политической, и с инфраструктурной, и даже с сугубо экономической стороны.