Рупор кремлевской пропаганды: Применение беспилотных разведчиков ZALA Z-16 в зоне СВО

В конце июня 2024 года зарегистрирован 2000 (https://t.me/ZalaAero/222)* публичный удар по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет". Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря безупречной совместной работе с беспилотниками-разведчиками ZALA, моделей Z-16, вклад которых в успешное выполнение боевых задач, зачастую остается в тени.

Каждый удар барражирующим боеприпасом, обстрел позиций врага артиллерийским огнем или РСЗО, применение ФАБов ВКС это только финал многочасовой работы операторов беспилотников-разведчиков. Авиаразведка, выявление замаскированных целей, сопровождение их до мест стоянок, объективный контроль. Все это лежит на плечах полетов неприметных ZALA Z-16.

В июне операторы беспилотников-разведчиков ZALA продолжили выполнять свой не самый заметный труд вдоль всей линии боевого столкновения.

* Статистика применения "Ланцетов" предоставлена lostarmour.info (https://lostarmour.info/tags/lancet)

https://t.me/ZalaAero/225 – цинк

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