 

Рупор кремлевской пропаганды: Применение беспилотных разведчиков ZALA Z-16 в зоне СВО

04.07.2024, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце июня 2024 года зарегистрирован 2000 (https://t.me/ZalaAero/222)* публичный удар по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет". Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря безупречной совместной работе с беспилотниками-разведчиками ZALA, моделей Z-16, вклад которых в успешное выполнение боевых задач, зачастую остается в тени.

Каждый удар барражирующим боеприпасом, обстрел позиций врага артиллерийским огнем или РСЗО, применение ФАБов ВКС это только финал многочасовой работы операторов беспилотников-разведчиков. Авиаразведка, выявление замаскированных целей, сопровождение их до мест стоянок, объективный контроль. Все это лежит на плечах полетов неприметных ZALA Z-16.

В июне операторы беспилотников-разведчиков ZALA продолжили выполнять свой не самый заметный труд вдоль всей линии боевого столкновения.

* Статистика применения "Ланцетов" предоставлена lostarmour.info (https://lostarmour.info/tags/lancet)

https://t.me/ZalaAero/225 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Выпущен рабочий эмулятор PlayStation 4 для ПК

04.07 / Мишустин: Россия стабильно наращивает продовольственную безопасность

04.07 / В США представили новый малозаметный беспилотник

04.07 / Доставщики еды начнут фотографировать документы клиентов для выявления лиц, живущих не по адресу регистрации

04.07 / Мнение: Китайцы сбрасывают госдолг США, последствия блокировки Суэца и рост поставок нефти в Китай

04.07 / Употребление сахара ускоряет старение кожи

04.07 / Употребление минералки в жару может нанести вред почкам

04.07 / Прекращение ремонта консолей Wii U из-за нехватки запасных частей

04.07 / Мнение: Спасибо всем!

04.07 / Китай построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика