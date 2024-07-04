 

Употребление сахара ускоряет старение кожи

04.07.2024, 18:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-косметолог Наталья Бубенчикова предупреждает, что чрезмерное употребление сахара приводит к развитию сахарного старения. Избыток сахара в организме запускает процесс гликирования коллагена, белка, который обеспечивает упругость и гладкость кожи. Это ухудшает состояние кожи и приводит к ее обвисанию и дряблости.

Сахарное старение особенно заметно на лице. Его симптомы включают постоянные высыпания и раздражения, потерю здорового цвета и блеска кожи, образование морщин. “Сахар поражает внутреннюю выстилку сосудов, что приводит к сосудистым нарушениям и морщинам. Он также провоцирует выработку меланина, что вызывает пигментацию”, – пояснила Бубенчикова.

Врач рекомендует контролировать количество сахара в ежедневном рационе, так как его избыток не только ускоряет старение кожи, но и отрицательно влияет на состояние костей, суставов, мышц, связок, сосудов и головного мозга.

Помимо сахара, Бубенчикова отметила, что ускоренное старение кожи также вызывают кофеин, молочные продукты, алкоголь и фастфуд.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Употребление минералки в жару может нанести вред почкам

04.07 / Прекращение ремонта консолей Wii U из-за нехватки запасных частей

04.07 / Мнение: Спасибо всем!

04.07 / Китай построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт

04.07 / Жильцы верхних этажей в повышенной зоне риска при аномальной жаре

04.07 / Депутат Свищев: идея перехода РПЛ на американский формат несет много сложностей

04.07 / Дмитрия Пучкова и Клима Жукова не пустили в Саудовскую Аравию из-за свиней в ручной клади

04.07 / Более 2 тысяч крымских выпускников впервые воспользуются правом на пересдачу ЕГЭ

04.07 / На ВДНХ пройдет бесплатный медиафестиваль

04.07 / Игровой порт приложений: Apple обновила комплект Game Porting Toolkit

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика