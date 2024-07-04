Употребление сахара ускоряет старение кожи

Врач-косметолог Наталья Бубенчикова предупреждает, что чрезмерное употребление сахара приводит к развитию сахарного старения. Избыток сахара в организме запускает процесс гликирования коллагена, белка, который обеспечивает упругость и гладкость кожи. Это ухудшает состояние кожи и приводит к ее обвисанию и дряблости.

Сахарное старение особенно заметно на лице. Его симптомы включают постоянные высыпания и раздражения, потерю здорового цвета и блеска кожи, образование морщин. “Сахар поражает внутреннюю выстилку сосудов, что приводит к сосудистым нарушениям и морщинам. Он также провоцирует выработку меланина, что вызывает пигментацию”, – пояснила Бубенчикова.

Врач рекомендует контролировать количество сахара в ежедневном рационе, так как его избыток не только ускоряет старение кожи, но и отрицательно влияет на состояние костей, суставов, мышц, связок, сосудов и головного мозга.

Помимо сахара, Бубенчикова отметила, что ускоренное старение кожи также вызывают кофеин, молочные продукты, алкоголь и фастфуд.