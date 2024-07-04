 

Употребление минералки в жару может нанести вред почкам

04.07.2024, 18:43, Разное
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В жаркую погоду, когда организм испытывает повышенную потребность в жидкости, многие утоляют жажду минеральной водой. Однако постоянное употребление минеральной воды в жаркий период может негативно сказаться на здоровье почек.

Минеральная вода содержит натрий, что способствует повышению артериального давления. Повышенное давление или его резкие колебания отрицательно влияют на состояние почек. Кроме того, при наличии хронического заболевания почек минеральная вода может усугубить состояние из-за высокой концентрации минералов, которая создает дополнительную нагрузку на выделительную систему организма.

В связи с этим людям с почечной недостаточностью перед употреблением минеральной воды следует обязательно проконсультироваться с врачом. Также следует с осторожностью употреблять минеральную воду людям с гипертонией.

В условиях жары для утоления жажды рекомендуется употреблять обычную воду, выпивая ее небольшими порциями в течение дня. В жаркий период суточная норма жидкости для взрослых составляет не менее 2 литров, для детей – около 1,5 литра.

Врачи также предупреждают, что сладкие и газированные напитки для утоления жажды не подходят, поскольку они способствуют накоплению избыточного веса и нарушению обмена веществ.


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