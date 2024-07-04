Прекращение ремонта консолей Wii U из-за нехватки запасных частей

Японское подразделение компании Nintendo объявило о прекращении приёма заявок на ремонт игровой консоли Wii U, выпущенной в 2012 году.

Компания заявила об отсутствии на складах запасных частей, необходимых для ремонта консолей и аксессуаров. Ранее, в мае 2023 года, Nintendo предупреждала пользователей о невозможности дальнейшего ремонта старых устройств из-за отсутствия необходимых деталей.

Продажи консоли прекратились несколько лет назад, а с апреля 2023 года компания отключила онлайн-функции Wii U, что ознаменовало окончание жизненного цикла приставки.

По данным аналитиков, с мая 2022 года по октябрь 2023 года в США был продан только один экземпляр Wii U по полной цене в 300 долларов США.

Wii U — домашняя игровая консоль, разработанная Nintendo в качестве преемника Wii. Выпущенная в конце 2012 года, она стала первой игровой консолью восьмого поколения, конкурируя с Xbox One от Microsoft и PlayStation 4 от Sony. За всё время было продано более 13 миллионов консолей Wii U во всём мире.