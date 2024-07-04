 

Мнение: Спасибо всем!

04.07.2024, 18:40, Разное
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Ну вот, хорошая новость – в наше время это особенно ценно. Сергея вчера прооперировали в Боткинской больнице, будем надеяться, что теперь все заживет как надо и он опять сможет нормально ходить. Вот он сам пишет:

“Меня прооперировали.
Спасибо всем, кто помог. Я чесгря такого не ожидал, мой закоренелый цинизм оказался поколеблен. Саморезов в меня навтыкали от души, так что не переживайте — все деньги пошли в дело”.

Ну вот сделали хорошее дело, да еще и вытащили человека из бездн неверия, депрессии и цинизма. Спасибо всем, кто помог хотя бы морально, а материально – так и вдвое!

Источник: Размышления вольного социолога


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