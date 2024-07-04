Евро 2024: Пикфорд — болельщикам: «Нам нужна ваша поддержка»

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд выступил с обращением к болельщикам команды перед четвертьфинальной игрой Евро-2024 со Швейцарией.

— Мы выйдем на поле и будем биться. Мы отдадим все свои силы. Нам нужна ваша поддержка, ведь болельщики – важная часть команды. Нам помогает то, какую атмосферу вы создаете, — цитирует Пикфорда пресс-служба УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала англичане одержали победу над Словакией (2:1 после д.в.).

Матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.