 

Евро 2024: Пикфорд — болельщикам: «Нам нужна ваша поддержка»

04.07.2024, 17:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд выступил с обращением к болельщикам команды перед четвертьфинальной игрой Евро-2024 со Швейцарией.

— Мы выйдем на поле и будем биться. Мы отдадим все свои силы. Нам нужна ваша поддержка, ведь болельщики – важная часть команды. Нам помогает то, какую атмосферу вы создаете, — цитирует Пикфорда пресс-служба УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала англичане одержали победу над Словакией (2:1 после д.в.).

Матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Евро 2024: Сёмин оценил следующего соперника сборной России

04.07 / Евро 2024: Губерниев прокомментировал игру Англии на чемпионате Европы

04.07 / Экс-премьер Швеции – победа России на Украине грозит кошмаром Европе и США

04.07 / Коррупция стала большим препятствием на пути Украины в НАТО

03.07 / 94 года со дня рождения Фрунзика Мкртчяна: вспоминаем культового советского артиста

03.07 / Французский политолог – победитель выборов в Европе и США уже известен — это Владимир Путин

03.07 / Орбан – Зеленский не обрадовался предложению перемирия для ускорения переговоров

03.07 / Байдена замучили подготовкой — сторонники президента нашли оправдание его провалу на дебатах

03.07 / Макгрегор – при текущем курсе Вашингтона третья мировая скорее начнётся в США, чем на Украине

03.07 / “Американский экономист”: США продолжат заведомо проигрышный конфликт с Россией — до последнего украинца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика