 

Китай построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт

04.07.2024, 17:45, Разное
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China Three Gorges Renewables Group, компания-разработчик возобновляемых источников энергии, объявила о планах по строительству уникальной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт. Объект будет построен во Внутренней Монголии на севере Китая и будет передавать электроэнергию по линиям сверхвысокого напряжения. Стоимость проекта составит $11 млрд, и он будет обеспечивать энергией регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Для сравнения: три крупнейшие солнечные электростанции в мире имеют мощность около 3 ГВт каждая, и все они расположены в Китае. Проект также включает в себя строительство ветряной электростанции мощностью 4 ГВт, буферного хранилища мощностью 5 ГВт, комплекса по сбору солнечной тепловой энергии мощностью 200 МВт и угольной электростанции мощностью 4 ГВт.

Объект будет эксплуатироваться China Three Gorges Renewables (56% акций) и Inner Mongolia Energy Group (44%). Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию к июню 2027 года.


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