 

Жильцы верхних этажей в повышенной зоне риска при аномальной жаре

04.07.2024, 17:45, Разное
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Известный кардиолог Филипп Палеев подчеркнул опасность аномальной жары для сердечно-сосудистой системы, которая может привести к росту числа инфарктов, инсультов и обострений хронических заболеваний.

По словам специалиста, особенно подвержены риску лица пожилого возраста старше 75 лет, проживающие в непосредственной близости от автотрасс или на последних этажах высотных домов. Группу риска также составляют люди, страдающие гипертонией, ИБС, сахарным диабетом, нарушениями мозгового кровообращения и др.

В жаркую погоду эксперт рекомендует соблюдать ряд мер для профилактики проблем с сердцем: пить достаточное количество воды, чаще ополаскиваться в душе или обтираться прохладной водой, свести физические нагрузки к минимуму, избегать воздействия резкого охлаждения и значительных перепадов температур.

Одним из самых эффективных способов защиты от негативного воздействия жары Палеев назвал соблюдение сиесты.


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