 

Дмитрия Пучкова и Клима Жукова не пустили в Саудовскую Аравию из-за свиней в ручной клади

04.07.2024, 17:33, Разное
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Интернет-блогеры Дмитрий «Гоблин» Пучков и Клим Жуков не смогли пересечь границу королевства Саудовская Аравия из-за резиновых свиней, которые они пытались провезти на территорию страны в ручной клади.

Пограничники аннулировали визы россиян и запретили им въезжать на территорию Саудовской Аравии в ближайшие 25 лет.

Пучков на своей странице в «Одноклассниках» назвал аравийских пограничников «дебилами» и заявил, что в Советском Союзе человек мог свободно провозить свиней, куда ему было угодно. В то же время, согласно саудовским законам, за публичную демонстрацию как живой свиньи, так и любого её изображения предусмотрена уголовная ответственность. Имитация звуков, издаваемых свиньями, также считается противозаконной и наказывается 50 ударами палок. Обычно наказание приводит в исполнение религиозная полиция.

– Свиней нашли при обыске, иностранцы пытались ввезти их на территорию королевства с непонятными целями, – говорит лейтенант пограничной службы Ахмед аль-Кайд. – Они утверждали, что будут тыкать в них пальцами и при этом смеяться. Якобы это нравится зрителям. Нам непонятен такой вид развлечения, но запретом на въезд мы буквально спасли им жизнь. Если бы эти люди всё же въехали в страну и в самом деле выложили интернет ролик, на котором они занимаются чем-то подобным, с ними бы говорили уже по-другому.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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