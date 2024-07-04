 

Более 2 тысяч крымских выпускников впервые воспользуются правом на пересдачу ЕГЭ

04.07.2024, 16:45, Разное
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В Республике Крым впервые в рамках нового порядка по пересдаче ЕГЭ на пересдачу одного из предметов было подано свыше 2 000 заявлений от выпускников. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского министерства образования.

Как рассказали в ведомстве, желание улучшить свой результат выразили 2001 выпускник текущего года. 4 июля свой предмет пересдадут 1177 человек, а 5 июля – 824.

Выпускники пересдают обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу. Отмечается, что результат предыдущей сдачи экзамена при этом будет аннулирован. Результаты пересдачи школьники смогут узнать не позднее 17 июля, а это значит, что в этом году выпускники еще успевают подать документы в университеты, поскольку приемная комиссия работает до 25 июля.

По данным Рособрнадзора, в этом году 4 и 5 июля впервые воспользуются правом на пересдачу экзаменов свыше 116 000 выпускников по всей стране.


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