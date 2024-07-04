На ВДНХ пройдет бесплатный медиафестиваль

С 31 августа по 1 сентября на территории ВДНХ состоится Московский медиафестиваль. Мероприятие позволит профессионалам обменяться опытом и знаниями, а гостям — ознакомиться с историей медиа и современными трендами.

В фестивале примут участие издательства, медиахолдинги, телеканалы, радиостанции, представители наружной рекламы, музыкальные лейблы, социальные сети, онлайн-кинотеатры, блогеры и другие представители медиаиндустрии России.

Программа фестиваля включает четыре тематических блока: «Герои медиа», «Обучение», «Вдохновение» и «Развлечение». В рамках блоков пройдут лекции, встречи с экспертами, игровые активности, мастер-классы, кинопоказы и концерты.

По словам организаторов, медиафестиваль станет площадкой для диалога средств массовой информации с читателями, слушателями и зрителями. Основная цель — рассказать о значимости медиа в обществе и внутренней структуре этой сферы.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает стратегическим партнером медиафестиваля.