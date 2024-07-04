Игровой порт приложений: Apple обновила комплект Game Porting Toolkit

Корпорация Apple выпустила бета-версию Game Porting Toolkit 2 с поддержкой SDK для iOS 18, что позволяет разработчикам портировать компьютерные игры на Mac, а затем на iPhone.

В прошлом году Apple представила первую версию Game Porting Toolkit, которая позволяла переносить игры с Windows на Mac, не меняя исходный код.

Второе издание инструментария, выпущенное вместе с macOS Sequoia на WWDC, упрощает портирование игр с macOS на iOS и iPadOS, позволяя запускать их на устройствах iPhone и iPad.

Кроме того, обновлённая версия предлагает улучшенную графическую производительность, поддержку трассировки лучей на совместимых устройствах и инструкций AVX2.

Game Porting Toolkit 2 в настоящее время доступен в бета-версии для разработчиков. Полный выпуск утилиты ожидается этой осенью вместе с новыми операционными системами Apple.