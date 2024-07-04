Мнение: Соло Бастрыкина на теме миграции

На прошлой неделе неожиданно в ГосДуме выступил с сольной программой Бастрыкин, изображая внезапную «публичную политику» в нашем ПутинЛенде. Я случайно услышал часть его выступлений по радио – и да, это было посильнее, чем Фауст Гете. Вот он сначала отечески пожурил ГосДуму за то, что она «принимает странные законы», наводнила, мол, страну мигрантами из Средней Азии – а потом не забыл похвалить себя и свой Следственный Комитет.

Мы, говорит, придумали прекрасный способ борьбы с мигрантами! – делится он радостью с депутатами. – Особенно с теми, у кого уже есть российский паспорт. Мы типа проводим рейды, находим таких – и раз! Напоминаем им про «Закон о воинской обязанности». Тут же их быстренько отправляем на «ЛБС» – выполнять свой патриотический долг. А на ЛБС, знаете, дел-то – море! Надо копать, таскать, грузить – очень много работы! Так что вот – и с мигрантами боремся, и помогаем нашей доблестной армии (бурные, продолжительные аплодисменты)

Меня же эта в высшей степени диковинная речь привела в некоторое недоумение. С одной стороны, понятно, что такое ГосДума с выступающими перед ними чиновниками – что-то вроде вольера с павианами; с другой – все-таки не чересчур ли? Они ведь вроде должны хотя бы в минимальной степени прикидываться людьми?

Там уже в самом начале какая-то дичь. Мы, говорит, боремся с мигрантами. В каком, простите, смысле? Если мигрант въехал на законном основании, значит, он имеет право здесь находиться – и с чего тогда глава федерального органа должен с ними «бороться»?! Или речь идет о тех, кто въехал незаконно? (хотя тут тоже не совсем понятно: виз нет, из того же Таджикистана в Россию может въехать кто угодно, граница открыта – как эти братаны отличают «законных» от «незаконных»?)

Но дальше – больше: оказывается… речь о людях с российскими паспортами, то есть – о гражданах РФ! Тут уже совсем непонятка (а говорит, между прочим, один из как бы главных «законников» страны): если у человека есть паспорт РФ – можно ли его вообще назвать «мигрантом»? По идее, он такой же гражданин России, как и, скажем, сам Бастрыкин. У нас ведь не различаются в правовом отношении люди с приобретенным и изначальным гражданством? Вроде нет, кроме экзотических деталей типа «можно ли стать президентом», но их нет смысла упоминать, так как у РФ президент нынче один и на века.

Ну и тогда – почему Бастрыкин называет граждан РФ «мигрантами»? Да еще с ними борется?! Дичь какая-то. А действо, напомню, происходит в как бы главном законодательном органе страны, законник из исполнительной власти выступает перед, не побоюсь этого слова, целой толпой законодателей РФ.

Дальше – еще круче. Мы, говорит, напоминаем им про их долг, раз уж они граждане – и отправляем их на ЛБС рыть окопы. Я потом еще по телеку это посмотрел: видно, как произнося это, Бастрыкин аж светится довольством, какую они «проявили смекалку». Прищучили, так сказать, «слишком умных» азиатов. Немой вопрос в его глазах: «Что?! Думали, гражданство себе сделали, и всё чики-поки?!! А вот нет! Вы – в граждане, а мы вас – на ЛБС! Ха-ха-ха! Ловко мы вас разыграли?!»

Ловко-то ловко, хотя… Невдомек Бастрыкину, как со стороны вся коллизия выглядит.

Самое, конечно, непонятное – а на каком основании они вообще этих граждан отправляли в зону боевых действий. Они их мобилизовали, что ли?! Но вроде у Следственного Комитета (!) пока нет таких полномочий. А как тогда? И значит ли это, что в принципе сегодня «люди Бастрыкина» могут ЛЮБОГО человека с паспортом схватить на улице и отправить – под конвоем, естественно – «выполнять долг», оборудуя линию ЛБС? Причем, как можно понять, на бессрочной основе. Нигде ведь в законе «О воинской обязанности» вроде не сказано, что отправлять можно только таджиков и узбеков, верно?

И еще: по факту ведь выходит, что тут СК РФ борется не столько с мигрантами, сколько с Федеральной Миграционной Службой РФ. Это ведь ФМС вместе с пограничниками «впускает» в Россию мигрантов, с которыми «борется» потом Бастрыкин. Так это у нас что – война ведомств? Вот так в открытую, в прямом эфире? Круто.

В целом создается полное ощущение, что власти в России разыгрывают очередной перфоманс – «охоту на мигрантов», переложив на их голову вину за все «трудности переходного периода» (перехода в ад, но это не афишируется). Это, естественно, встречает бурное одобрение публики и кидание чепчиков в воздух, а популярность Путина бьет очередные рекорды.