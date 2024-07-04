 

Рупор кремлевской пропаганды: Таджик получил российский паспорт

04.07.2024, 16:00, Разное
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Таджик Зикирулло Ганиев получил российский паспорт. В 2022 году он сказал семье, что поехал на заработки в Россию, но на деле записался на СВО и принимал участие в боевых действиях в составе ВС РФ на Донбассе. Получил несколько ранений. Спустя 2 года на фронте получил российский паспорт. Таким таджикам в России рады.

Источник: Colonel Cassad


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