Рупор кремлевской пропаганды: Таджик получил российский паспорт

Таджик Зикирулло Ганиев получил российский паспорт. В 2022 году он сказал семье, что поехал на заработки в Россию, но на деле записался на СВО и принимал участие в боевых действиях в составе ВС РФ на Донбассе. Получил несколько ранений. Спустя 2 года на фронте получил российский паспорт. Таким таджикам в России рады.

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