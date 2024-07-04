Евро 2024: Губерниев прокомментировал игру Англии на чемпионате Европы

Журналист Дмитрий Губерниев высказал мнение об игре сборной Англии на чемпионате Европы – 2024.

«Англия показывает скучный футбол? Это все разговоры в пользу бедных. Футбол прагматичный, запас у команды большой. Мне представляется, что англичане, несмотря ни на что, созрели для победы на турнире», – передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сборная Англии в первом раунде плей-офф с огромным трудом победила в овертайме Словакию – 2:1. В четвертьфинале чемпионата Европы подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Швейцарии. Поединок состоится в субботу, 6 июля.