Galaxy Z Flip6 получит увеличенный IPS-экран и расширенный функционал

Инсайдер Эван Бласс (evleaks) опубликовал ранее не доступные широкой публике материалы, демонстрирующие будущие модели телефонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Помимо сведений о дизайне устройства материалы подтверждают и ранее распространявшиеся слухи о технических характеристиках новых смартфонов.

Galaxy Z Flip6 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, более тонкий корпус, основную камеру емкостью 50 Мп вместо 12 Мп, внешний IPS-экран вместо OLED, оперативную память объемом 12 Гб и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Предшествующая модель обладала всего 8 Гб оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3700 мАч. Новинка также будет обладать функцией “Синхронный перевод”, которая позволяет в ходе общения отображать переведенный текст на внешнем экране устройства.

Следует также отметить, что Galaxy Z Fold6 получит более крупный и тонкий корпус, новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 и более яркие экраны. В целом в новой модели не предвидится существенных изменений.

Новые складные смартфоны, смарт-часы Galaxy Watch7 и Watch Ultra, беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и 3 Pro и умное кольцо Galaxy Ring будут представлены на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 10 июля.