Увеличение употребления воды не всегда вызывает отеки у здоровых людей

Врач Татьяна Залетова отмечает, что многие люди, наблюдая у себя отеки, начинают сокращать потребление воды. Однако это не всегда правильный подход.

Выделительная система человека адаптирована к поступлению определенного количества жидкости. Если человек начинает резко пить больше из-за жары, организм может отреагировать учащенным мочеиспусканием или отечностью, которая у здорового человека является временным явлением.

Врач подчеркивает, что организм взрослого человека нуждается в воде ежедневно, а в жаркую погоду потребность в ней повышается. Если объем выпиваемой воды не является чрезмерным, это не навредит организму, а наоборот, обеспечит профилактику обезвоживания и сгущения крови.

Поэтому, если отеки появляются после употребления воды в пределах нормы (около двух литров жидкости в день в обычную погоду и порядка трех-четырех литров в жару), не нужно спешить сокращать ее количество.

Постоянные отеки от употребления воды могут быть признаком патологии, в таких случаях необходимо обратиться к врачу.

“Если вода постоянно вызывает отеки, то проблема не в ней. Причина – либо избыточное потребление соли, либо заболевание, нарушения в работе выделительной системы”, – объясняет врач.