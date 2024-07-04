 

iOS 18 привнесет нововведения в приложение «Погода»

04.07.2024, 15:33, Разное
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В предстоящем обновлении iOS 18, которое выйдет осенью 2024 года, Apple внедрит ряд улучшений в приложение «Погода».

Так, пользователи смогут одновременно просматривать реальную и ощущаемую температуру непосредственно в виджете. Реальная температура будет отображаться в верхней части экрана, а ощущаемая — в нижней, если между ними имеется существенная разница. Таким образом, пользователи смогут оценить степень дискомфорта, вызванного холодом или жарой, без необходимости открывать приложение.

Кроме того, приложение «Погода» в iOS 18 будет автоматически получать информацию о домашнем и рабочем адресах из контактов пользователя. Эта функция позволит быстро просматривать прогноз погоды для важных локаций без необходимости ввода адресов вручную.

Данные нововведения существенно повысят удобство использования приложения «Погода» на iPhone.


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