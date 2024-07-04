 

Байден отправил в отставку руководство Пентагона из-за того, что российские войска вошли в Нью-Йорк

04.07.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден своим указом отправил в отставку 15 американских генералов, в том числе всё руководство Генерального штаба и главу Пентагона.

Война в УкраинеЭто случилось после того, как СМИ сообщили о прорыве российских войск под Нью-Йорком. По словам американского лидера, подобная некомпетентность – серьёзная угроза национальной безопасности.

Как оказалось позже, речь шла о посёлке Нью-Йорк под Донецком. Однако президент не захотел слушать оправдания – он обрушился на военных с заготовленной гневной речью, в конце которой отправил в отставку практически всё руководство армии, флота и ВВС. Байден потребовал от губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул немедленно начать эвакуацию гражданского населения, а также распорядился привести в боевую готовность ядерные силы США. В случае, если Нью-Йорк полностью попадёт под контроль российских войск, Байден распорядился уничтожить его при помощи ядерного оружия.

– Они (генералы) своей некомпетентностью создали угрозу для величайшей нации мира, – сказал Байден. – Русские уже под Нью-Йорком. Нет сомнений, что победа будет за нами, но в текущей обстановке нам надо готовиться к самым решительным мерам, если город падёт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Galaxy Z Flip6 получит увеличенный IPS-экран и расширенный функционал

04.07 / Увеличение употребления воды не всегда вызывает отеки у здоровых людей

04.07 / iOS 18 привнесет нововведения в приложение «Погода»

04.07 / Мнение: Дисней не берёт на работу белых, закрытие MTV News и провал подводных дата-центров Микрософта

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Меню саммита ШОС

04.07 / Эксперты Роскачества советуют тщательно проверять витринные образцы техники

04.07 / Личное: “Очень необычный ребенок”

04.07 / Минпромторг расширил список до 40 моделей

04.07 / В Амурской области мать придавила собой ребенка

04.07 / Минтруд предложил создать национальный проект по поддержке семьи со сметным объемом 1,5 трлн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика