Байден отправил в отставку руководство Пентагона из-за того, что российские войска вошли в Нью-Йорк

Президент США Джо Байден своим указом отправил в отставку 15 американских генералов, в том числе всё руководство Генерального штаба и главу Пентагона.

Это случилось после того, как СМИ сообщили о прорыве российских войск под Нью-Йорком. По словам американского лидера, подобная некомпетентность – серьёзная угроза национальной безопасности.

Как оказалось позже, речь шла о посёлке Нью-Йорк под Донецком. Однако президент не захотел слушать оправдания – он обрушился на военных с заготовленной гневной речью, в конце которой отправил в отставку практически всё руководство армии, флота и ВВС. Байден потребовал от губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул немедленно начать эвакуацию гражданского населения, а также распорядился привести в боевую готовность ядерные силы США. В случае, если Нью-Йорк полностью попадёт под контроль российских войск, Байден распорядился уничтожить его при помощи ядерного оружия.

– Они (генералы) своей некомпетентностью создали угрозу для величайшей нации мира, – сказал Байден. – Русские уже под Нью-Йорком. Нет сомнений, что победа будет за нами, но в текущей обстановке нам надо готовиться к самым решительным мерам, если город падёт.

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