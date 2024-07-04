Мнение: Дисней не берёт на работу белых, закрытие MTV News и провал подводных дата-центров Микрософта

1. Всё, что нам рассказывали сначала в анекдотах, а потом в мемах, оказалось правдой. Крупнейшие голливудские студии, в том числе и знаменитая студия Дисней, продолжают всё более строго следовать повестке. Главные герои в фильмах Диснея теперь обязаны иметь правильный цвет кожи, правильный пол и правильную ориентацию. Мало того, даже за сценой, в невидимых публике местах, должны сидеть идеологически выдержанные, классово близкие кадры (ссылка):



Есть такой журналист-провокатор Джеймс О’Киф, который собаку съел на «операциях под прикрытием», разоблачая всякие мутные схемы и проверяя компании, так скажем, на честность. Например, заглянул с «беременной» девушкой в организацию Planned Parenthood (главный американский абортарий) и без особых проблем добился, чтобы срок в документах «подправили» в меньшую сторону. Он много чего успел сделать.

На этот раз О’Киф нацелился на Disney, где существует практика приёму на работу по расовому признаку. Под раздачу попал старший вице-президент Майкл Джордано, к которому журналист отправил одного из своих «шпионов». Он прямо на камеру (скрытая съемка) раскрыл девушке, что Disney не берет на работу белых мужчин-сценаристов и актеров только из-за цвета кожи.

После услышанного «шпионка» предположила, что это, видимо, «негласное» правило, но нет. Джордано поделился, что высшее руководство действительно сказало подобное при нем. Также он отметил, что они крайне осторожны в том, как сообщают об этом, например, агентам по поиску талантов.

Дальше — жёстче. Джордано также рассказал «шпионке», как они отказали одному чернокожему кандидату за то, что он не выглядел достаточно черным. Как пояснил Майкл, он был «наполовину черным».

Также на просторах интернета можно найти расследование Film Threat, в котором бывшие и нынешние сотрудники Disney пролили свет на планы компании. Они хотят любой ценой вытеснить аниматоров-ветеранов в пользу разнообразия.

Я прямо посочувствовал тому парню с коричневой кожей, который оказался «недостаточно чёрным». Как Танис-полукровка: чужой и для людей, и для эльфов.

2. Американская журналистика тоже продолжает увядать. Примета времени: сайт MTV News (Эм-Ти-Ви Ньюс) со всеми архивами, накопленными с 1987 года, был удалён (ссылка).

Речь идёт о новостях на суперпопулярном когда-то канале MTV, который задавал тон в поп-культуре не только в США, но и в России.



Компания Парамаунт Глобал попыталась сделать ребрендинг принадлежащего ей MTV News в 2016 году, но менее чем через год предпочла уволить большинство сотрудников и начать сворачивать проект. В 2023 году в рамках масштабных сокращений в Парамаунт, когда были уволены 25% сотрудников, с MTV News было фактически покончено, а теперь уже дошло и до удаления сайта.

Кстати, забавный факт: знаменитый Муз-ТВ в России американцы создали специально под выборы Ельцина в 1996. За прошедшие годы мы проделали немалый путь — от колонии Соединённых Штатов, в которой всем управляли американские «советники», до великой державы, которая вмешивается в выборы на другом континенте, чтобы помочь выиграть удобным ей президентам США.

3. По загадочным причинам идея подводных дата-центров Микрософта провалилась (ссылка):

Корпорация Microsoft прекратила затапливать центры обработки данных (ЦОД) в рамках проекта Project Natick. На это обратило внимание издание Neowin.

В 2016 году компания анонсировала проект Project Natick по установке дата-центров под водой — в морях и океанах. Считалось, что таким образом Microsoft сэкономит на охлаждении и обслуживании ЦОД. В 2018 году стало известно, что корпорация разместила 864 сервера на глубине 35 метров у побережья Шотландии. Спустя восемь лет проект закрыли.

В Microsoft не стали напрямую заявлять о сворачивании Project Natick. Журналисты нашли информацию об этом на веб-сайте Data Center Dynamics. В материале топ-менеджер корпорации Ноэль Уолш подтвердил закрытие проекта и отметил, что компания применит накопленные знания «в других случаях».

По словам специалистов Neowin, выяснилось, что отказы оборудования в случае подводных ЦОД случались в восемь раз меньше, чем у аналогов на земле. Также если на размещение наземных дата-центров требовалось до двух лет, то подводные ЦОД разворачивали за 90 дней. Однако по скрытым причинам в Microsoft отказались от этой идеи.

У меня есть предположение, в чём тут может быть дело. Мне кажется, что морская вода, попав внутрь серверов, могла вызывать там короткие замыкания.