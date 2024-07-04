Личное: “Очень необычный ребенок”

К прошлому письму я написала, что итог истории скорее всего будет похож на развитие другой истории еще одного знакомого автора.

Сейчас покажу его новое письмо и многие этого автора сразу вспомнят.

Это такой же примерно парень, тоже довольно мармеладный для девушек. Он познакомился с героиней, быстро ее влюбил, но и сам влюбился, отбил у мужа, причем довольно изящно, подружившись с ним. Найдете его прошлые письма?

И вот теперь они живут вместе, с ней и ее ребенком, она развелась. И все заботы автора теперь, как воспитывать ребенка.

Что-то подобное ждет и этого автора скорее всего. Заботы начнутся, когда ему надо будет выстраивать отношения с дочкой и решать множество проблем, связанных с этим.

Придет время и он должен будет поговорить с отцом ребенка, выразить ему свое уважение и обещать всегда с уважением отзываться о нем при дочери и не пытаться конкурировать с ним в ее глазах.

trance_huyance

Здравствуйте, Эволюция

Спасибо за разбор письма про ребенка https://evo-lutio.livejournal.com/1638361.html .

За прошедшее время мы подружились. Он пару раз увлекшись называл меня папой.

Очень необычный ребенок. Его воспитывали по принципу “не заставлять” – сам всегда выбирает себе одежду, сам всегда выбирал себе развлечения.

Сильно творческий, классно рисует, лепит. В Майнкрафте строит офигенные штуки. В любой игре главное – скины и костюмы, больше времени тратит на их смену, чем на саму игру.

(Надо дать развитие и реализацию его таланту. Найти хорошую школу и педагогов, не жалеть времени и сил, чтобы искать, а потом возить. Если вы видите у ребенка талант, ваша обязанность помочь этому таланту развиваться. Напомню слова Маслоу, что, если личность не реализует свой потенциал, она становится очень несчастна)

Много страхов – насекомые (включая муравьев). Темнота. Высота. Любые аттракционы (даже в очках виртуальной реальности). Проходить мимо стройки (вдруг кирпич упадет на кого-то?). И еще всякое.

В каждом новом садике с кем-то дерется в первый же день. То у него отбирают кубики, то обижают маленького и он заступился. Вообще он привык тусоваться со взрослыми, друзей-детей почти нет и общается с детьми неохотно.

Никакого режима, ненавидит рано ложиться спать, иногда до истерик. Жена не очень топит за режим, на отдыхе может отправлять его спать в 2-3 ночи. Спорю с ней по этому поводу, думаю это неправильно.

(Да, это неправильно. Но ребенок тревожный, нервный, очень тонкой организации. Такому режим с одной стороны необходим как воздух, чтобы поддерживать нервную систему, а с другой стороны заставлять и прессовать насчет режима – лишний стресс, давление, которого нужно избегать и особенно с такими детьми. Надо всем ложиться спать вовремя, проветривать, говорить за час, как приятно уснуть, разбирать кроватки, надевать пижамки, пить чай с мелиссой, слушать Баха, это я примерно говорю, не важно как будет выглядеть сонный ритуал)

Очень интересуется девочками, а они им. Ездили в детский лагерь, там взяли на неделю в свой домик кота с улицы. Когда кот сбежал, он его искал и за ним 5 девчонок увязались, потом через маму передали ему любовное письмо. Подозреваю, что вырастет бездельным творческим Казановой, о котором заботятся и долюбливают.

(Не похож на казанову пока, слишком ранимый. И если он будет увлечен творчеством и успешен в этом, не важно кто он по типу, он не станет бездельником)

Началось половое созревание, диалоги с мамой типа:

– Я так голоден

– Ты не голоден, вот я голодна. Я бы и хрящ свиной съела и даже яйца свиные

– А мои яйца бы съела?

Или рубашку задерет с посылом “мам оближи мне сиськи”. За жопу ее схватит постоянно, за грудь. “Зачем мне жопа, если ей не трясти” и перед нами встает раком и начинает трясти жопой. Или шутит как он садится на бутылку например.

(У детей бывает треш в этом возрасте. Надо поменьше обращать внимание, не акцентировать, не ругать и тем более не повторять и не смеяться. Можно выразить недоумение, но не обсуждать, не подкреплять никак)

Я в полном афиге от такого, хочется жестко пресечь прям. Но мб это и правда возрастное и некритично.

(Можно морщиться и выражать неприязнь к таким шуткам, но не давить, иначе будет обдумывать. А пока он просто болтает все, что где-то услышал и запомнилось из-за диссонанса)

Основная проблема – у него РПП. С детства отказывается пробовать новую еду. Ест 1 суп и 1 второе, которые готовит мама годами по одинаковому рецепту, любое изменение замечает и отказывается есть. Наггетсы только из Макдональдса. Хлеб всухомятку обязательно. И любые сладости.

(Надо проверить у гастроэнтеролога, найти хорошего специалиста. Может быть он поможет улучшить секрецию. Но скорее всего это от возбудимости общей, из-за лабильности нервной системы. Психологу детскому можно показать, но только хорошему, с клиническим опытом. Когда дети возбуждены или нервничают, они плохо едят)

Так было лет с 3, раньше его держали за голову и ложку в рот запихивали. Он весит 25кг при росте почти 140. Это индекс массы тела в 1%, недовес. Одни кости.

У него высокие родители, ему 8 лет и он сейчас начнет быстро расти. Гугл говорит, что в таком возрасте надо есть 1200-1400 калорий в день. Он ест в хороший день 800 по моим подсчетам – 1 полноценный прием пищи, далее булки и всякие протеиновые творожки. Боюсь, что закончится плохо для здоровья.

(Надо накрывать стол, садиться всем вместе, и чинно есть в течение часа, из красивой посуды. Если изо дня в день, в идеале в одно время, он может привыкнуть есть разную нормальную еду. Еще можно попробовать включать фильм или мультфильм, если он ест один. Обычно это не рекомендуют за едой, но когда аппетит очень плохой, это бывает из-за того, что ребенку скучно и не хочется тратить время на еду. Помогает читать ему интересную книгу или давать смотреть что-то интересное, но с условием – надо в процессе есть, иначе выключается)

Сейчас начали добавлять сливочное масло ему во второе. Из дома пропали все сладости и осталась только обычная вода. На хлеб мажем арахисовую пасту, ее он тоже ест. Постоянно спрашивает, что есть “вкусненького”, но “полезное” есть отказывается, хотя явно голоден. Пробуем выйти хоть на 2 приема пищи в день, идет со скрипом.

(Ищите рецепты полезного, которое ему понравится. Скорее всего вы и так ищете, но надо упорно продолжать. Пусть сладкое, сырники, оладья, запеканки, пирожки, но чтобы сахара немного и нерафинированный, а все остальное в составе полезное, творог, сливки, ягоды, миндальная мука, яйца, орехи)

Объяснили, что вопрос серьезный и что боимся за его здоровье, так что с едой будем требовать есть нормально. Но опасаюсь передавить, перестанет есть вообще (как-то в 3 года решили посмотреть, съест ли он что-то новое, если вообще не давать привычную еду – он просто 3 дня не ел вообще).

(Да, функция ЖКТ от голода нарушается, может и угнетаться аппетит еще больше)

Думаю отправить его к психологу – спецу по детским РПП. Но что еще можно сделать дома, чтобы хотя бы выйти в 0 по дневным калориям? Негативную динамику хотя бы остановить, чтобы он дальше не худел.

(Успокоительные, чтобы возбудимость снять, но надо проконсультироваться с врачом, начать с гастроэнтеролога, возможно минеральную воду пить, чтобы наладить кислотность желудка, но надо понять какую, больше воды и клетчатки, чтобы кишечник лучше работал, режим еды стараться соблюдать, ритуалы всякие пробовать, красивое, интересное, тут только методом проб можно искать выход. Ну и с возрастом должно становиться лучше, не надо паниковать)

Спасибо за Ваш труд, Эволюция.

(Вам, друзья, мой прежний вопрос остается. Почему любовная ситуация того автора имеет тенденцию развиваться так же как и ситуация этого?)