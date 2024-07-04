Эксперты Роскачества советуют тщательно проверять витринные образцы техники

Эксперты Роскачества советуют тщательно проверять витринные образцы техники, изучая ее на наличие дефектов и повреждений, а также уточнять правила гарантийного обслуживания и полноту комплектации. Такой совет Роскачество дает россиянам, планирующим приобрести технику, выставочный образец которой представлен в торговом зале.

Витринные образцы подвергаются воздействию различных факторов, что может сказаться на внешнем виде и функциональности техники. Как следствие, стоимость подобных изделий ниже, чем новых.

Приобретая витринные образцы телевизоров, мониторов, смартфонов и проекторов, необходимо проявлять особую бдительность. В розничных точках часто воспроизводят видеоконтент при максимальной яркости, что оказывает негативное влияние на изображение. Аккумулятор смартфона также может быстро изнашиваться из-за постоянной подзарядки во время демонстрации. Лампы проекторов имеют ограниченный ресурс, поэтому покупателю следует выяснить у продавца, была ли в работе эта лампа и какой ее наработанный объем.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что перед совершением покупки необходимо проверять технику на комплектность и работоспособность всех деталей. Наличие наклеек защитной пленки или фиксаторов свидетельствует о том, что устройство не использовалось, а лишь находилось в торговом зале.

Роскачество также напоминает о праве покупателя на возврат или обмен витринного образца, если внешние или технические характеристики не соответствуют заявленным. В ситуациях, когда витринный образец имеет незначительные царапины или неполную комплектацию, покупателю допустимо просить о скидке.