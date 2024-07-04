Минпромторг расширил список до 40 моделей

Министерство промышленности и торговли расширило список отечественных автомобилей, которые рекомендованы для закупок в качестве служебных машин госслужащих. Дополнительно в перечень вошли Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также модели Газель и Соболь.

Теперь в списке Минпромторга насчитывается более 40 моделей 14 марок. Среди них отечественные Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, а также китайские Haval, Aurus, BAIC, Kaiyi.

Ранее в перечень уже были включены автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в РФ по специальным инвестиционным контрактам. Последнее обновление списка ведомство проводило в феврале 2024 года, тогда в него вошли «Амберавто» и Citroen C5 Aircross калужской сборки.