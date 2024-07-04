В Амурской области мать придавила собой ребенка

Следователи завершили расследование резонансного дела о гибели младенца в городе Зея. По версии следствия, 22-летняя россиянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднималась по лестнице с полуторамесячным сыном на руках. Внезапно она потеряла равновесие, упала на ребенка и придавила его своим телом.

Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти пострадавшего младенца. В отношении матери возбуждено уголовное дело, собранные улики переданы в суд. Эта трагедия стала очередной в череде подобных случаев в нашей стране.