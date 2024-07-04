 

Минтруд предложил создать национальный проект по поддержке семьи со сметным объемом 1,5 трлн рублей

04.07.2024, 14:30, Разное
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Повышение рождаемости. Среди предложений ведомства — повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 в 2030 году и до 1,8 в 2036 году. Эти показатели превышают целевые показатели национальной стратегии развития РФ до 2035 года.

Финансирование. На реализацию проекта в первом полугодии 2021 года планируется выделить 25 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей — из федерального бюджета и 20 млрд рублей — из региональных и муниципальных бюджетов. В последующие годы планируется выйти на объем финансирования в 150 млрд рублей в год.


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