Минтруд предложил создать национальный проект по поддержке семьи со сметным объемом 1,5 трлн рублей

Повышение рождаемости. Среди предложений ведомства — повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 в 2030 году и до 1,8 в 2036 году. Эти показатели превышают целевые показатели национальной стратегии развития РФ до 2035 года.

Финансирование. На реализацию проекта в первом полугодии 2021 года планируется выделить 25 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей — из федерального бюджета и 20 млрд рублей — из региональных и муниципальных бюджетов. В последующие годы планируется выйти на объем финансирования в 150 млрд рублей в год.