Чемпионка мира по художественной гимнастике Солдатова борется с последствиями булимии
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Александра Солдатова, трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, поделилась с поклонниками честным постом. Она призналась, что два года боролась с булимией, и это расстройство сильно подорвало ее моральное и психическое состояние.
Солдатова призналась, что пережила ад и с большим трудом выбралась оттуда. Она заявила, что не хочет спортивной карьеры для своего ребенка, чтобы он не лишился нормального детства и не заработал тяжелых травм.
По словам гимнастки, она завершила свою спортивную карьеру в декабре 2020 года в возрасте 22 лет. Спустя почти два с половиной года, 21 марта 2023 года, Солдатова родила сына, которого назвали Николаем.
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