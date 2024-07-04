Волшебное новолуние в Раке: астрологический прогноз на июль

Сезон Рака в самом разгаре и будет продолжаться большую часть июля. Поэтому все эмоции будут особенно яркими, а в отношениях появится необычайная нежность и романтика. Волшебное новолуние в Раке достигает своего пика 5 июля, а это значит, что можно будет полностью отдаться своим чувствам и эмоциям, чтобы испытать их в полной мере.

Кроме того, в июле 2024 года будет два новых ретрограда и второе летнее полнолуние в Козероге. Это приведет к тому, что можно будет в полной мере ощутить совершенно новые и увлекательные энергетические сдвиги. Это отличное время для начала чего-то нового и захватывающего. Меркурий и Венера переходят в огненного Льва в первой трети месяца. Именно поэтому у каждого появится больше смелости и уверенности в отношениях и общении.

Последняя неделя сезона Рака будет полна различных космических событий. Стоит ожидать сюрпризов с 16 июля, когда Марс выровняется с непредсказуемым Ураном, а затем 20 июля войдет в любознательные Близнецы. 21 июля ожидается полнолуние в Козероге.

С 22 июля начинается сезон Льва. А это значит, что в полной мере будет проявляться своего рода перфекционизм во всем. Вот астрологический прогноз на июль.

Ретроградный Нептун

Со 2 июля и по 7 декабря Нептун будет ретроградным. Поскольку это планета духовности и мечтаний, есть хорошая возможность получить желаемое, самое главное – прислушаться к своей интуиции.

Поскольку Нептун вращается далеко от Солнца, его ретроградное влияние более мягкое, чем у многих других планет.

Меркурий входит в знак Льва

Через 2 часа после того, как Нептун станет ретроградным, Меркурий входит в огненный знак Льва, где он и останется на следующие несколько недель. В этот период необходимо выражать себя более творчески, говорить правду, а также доверять своей интуиции. Это прекрасное время для веселого общения и приятных разговоров.

16 июля Меркурий во Льве вступит в свой предретроградный теневой период — предшественник ретроградного Меркурия, который начнется 1 августа.

Волшебное новолуние в Раке

Одним из главных ярких моментов сезона Рака является сладкое новолуние, пик которого приходится на 5 июля. В этот период можно ощутить прилив эмоций и повышение чувственности.

Это прекрасное время для того, чтобы уделять приоритетное внимание заботе о себе, строить новые эмоциональные связи с другими и позволить своему сердцу стать немного более нежным.

Венера во Льве

11 июля Венера входит в знак Льва на всю оставшуюся часть месяца. В этот период есть хорошая возможность стать более харизматичным и ярким человеком. Необходимо проявлять любовь к своему партнеру, щедрость. Это хорошее время для свиданий и новых отношений.

Марс в Тельце и Близнецах

15 июля Марс соединится с Ураном в Тельце. Это время неожиданных поворотов в жизни каждого человека. 20 июля Марс официально входит в Близнецы, повышая способность каждого человека к многозадачности и делая разговоры более продуктивными.

Полнолуние в Козероге

21 июля – последний день сезона Рака. В этот день полная Луна восходит в знаке Козерога. Появляется хорошая возможность принять необходимые меры по реализации своих профессиональных планов, а также улучшению материального положения.

Повышение энергии в сезон Льва

С 22 июля Солнце входит в знак Льва. Это прекрасное время, чтобы обрести уверенность в себе и собственных силах, гордиться своими достижениями, стать немного смелее.

Меркурий переходит в знак Девы

С 25 июля Меркурий переходит в знак Девы. Поэтому последняя неделя месяца хорошо подходит для тщательного планирования, ясного выражения своих мыслей, а также решения различного рода организационных вопросов.

Стоит помнить о том, что в первую неделю августа Меркурий будет ретроградным в Деве, поэтому важно использовать его энергию, ориентированную на детали, чтобы подвести итог в различных проектах и важных разговорах до того, как начнется его обратное движение.

Хирон станет ретроградным

Июль начинается с ретроградного Нептуна и завершается ретроградным Хироном с 26-го числа. Это хорошее время для преодоления различного рода негативных и болезненных переживаний, произошедших в первой половине года.

Вот несколько советов относительно того, что следует делать в новолуние, а что – нет.

Что необходимо делать

Рак является воплощением любви, заботы и привязанности. Он напрямую связан с семьей и домом. Именно поэтому в новолуние нужно постараться провести как можно больше времени с ближайшими родственниками или же своими любимыми давними друзьями. Желательно организовать встречу с важными и значимыми людьми перед пиком новолуния, а именно 4 июля. Это хорошее время для ведения душевных разговоров.

В новолуние мы можем много думать о прошлом и просто потеряться во всех этих воспоминаниях. Нужно постараться отыскать время для отдыха и расслабления. Для релакса можно посмотреть свои любимые детские фильмы или же послушать ностальгическую музыку. Размышления о прошлом и общение с самим собой сейчас как никогда необходимы. Это приведет к самоисцелению.

Чего нельзя делать

Во время новолуния люди могут себя чувствовать не так, как обычно. Многие перестают быть общительными. Несмотря на то что знак Рака иногда вызывает желание спрятаться в свою раковину, отдалиться от всех, чтобы чувствовать себя в безопасности, однако сейчас не время это делать. Необходимо научиться быть смелым и уверенно идти к поставленной цели. Это поможет более четко выразить свои потребности и получить желаемый результат, который вы точно заслуживаете.

Рак является очень чувствительным и ранимым водным знаком. Он сентиментальный и мягкосердечный. Однако не стоит забывать о том, что у Рака есть определенные лидерские качества и инициативность, поэтому он всегда стремится к новым начинаниям. Не стоит принимать его нежность за слабость. В новолуние нельзя позволять себе быть уязвимым человеком. Необходимо постараться максимально раскрыться и быть честным в своих собственных чувствах. Благодаря этому можно будет почувствовать значительный прилив сил и энергии. Нужно научиться контролировать свои эмоции, не отступать от собственных правил и четко устанавливать границы при необходимости.

Наряду с полнолунием воинственная планета Марс и правящая планета Сатурн будут находиться в достаточно положительном аспекте друг к другу. Это поможет значительно повысить выносливость и мотивацию, которые можно будет направить на достижение поставленных целей.

Эти две планеты также будут гармонировать с Солнцем, Луной и планетой любви Венерой, что делает новолуние очень хорошим временем для проявления своих лидерских качеств, а также настойчивости. Даже если возникают трудности, ни в коем случае не стоит сдаваться. Важно научиться стойко все преодолевать и четко двигаться к намеченной цели.

Таким образом, несмотря на то что новолуние привнесет определенную мягкость и нежность в жизнь каждого человека, оно также сможет подтолкнуть отстаивать свое эмоциональное благополучие и защищать то, что имеет значение.

Раками управляет Луна, именно поэтому, как спутник Земли меняется в размерах и формах на протяжении месячного лунного цикла, так может изменяться и настроение этого знака зодиака. В июле эта мощная энергетика распространяется на всех вокруг.

Нужно постараться направить все вибрации знака Рака в нужное русло и позволить себе наслаждаться совершенно новыми эмоциями. Чувства постоянно меняются, поэтому на стоит зацикливаться на них или пытаться их поменять. Стоит наслаждаться жизнью и всем происходящим вокруг.